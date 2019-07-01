В Госдуме считают необходимыми международные принципы для поиска авторов фейк-ньюс

ТАСС, 1 июля. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о необходимости выработки международных принципов для борьбы с угрозами фейк-ньюс, а также для поиска инициаторов распространения недостоверной информации.

"Основная проблема на сегодняшний день - это ликвидация интернет-офшоров, тех зон, где люди так или иначе могут прятаться за фейковыми аккаунтами, сайтами, понимая, что они будут безнаказанными, если находятся в другой юрисдикции. Юрисдикции в интернете не должно быть, он должен быть трансграничен, и здесь страны должны максимально сотрудничать, если речь идет о нарушениях в тех сферах, которые для всех очевидны. Необходимы выработка международных принципов общих угроз и поиск этих инициаторов, зачинщиков в распространении такой информации", - сказал Левин, выступая на круглом столе "Медиавойны: как победить фейк-ньюс?" в рамках инициированного Госдумой II Международного форума "Развитие парламентаризма".

По его словам, собственники крупных транснациональных площадок на сегодняшний день уже признают, что не в состоянии справиться с проблемами последствий распространения недостоверной информации самостоятельно.

"Они просят участия государства, государственных органов в поиске и выработке этого международного регулирования, а значит, это регулирование нужно", - подчеркнул Левин.