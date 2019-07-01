В Кировской области для индивидуальных домов изменили способ взимания платы за вывоз ТКО

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области изменили способ взимания платы за вывоз отходов для жителей индивидуальных жилых домов, с 1 июля плата будет рассчитываться исходя из числа проживающих, а не с квадратного метра. Об этом в понедельник рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Игорь Редькин в ходе прямой линии губернатора области Игоря Васильева

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Ранее правительство Кировской области решило применять дифференцированный подход к начислению платы за вывоз ТКО: для городских округов (Кирова и Кирово-Чепецка) исходя из площади жилья, для остальной области - исходя из числа жильцов. 27 марта Кировский областной суд признал незаконным распоряжение регионального министерства энергетики и ЖКХ в части начисления платы с площади жилья, а также отменил норматив накопления отходов с квадратного метра в Кирове. По мнению истцов, из-за принятого порядка начисления платы те, кто живут в отдельных домах, вынуждены платить за вывоз мусора в несколько раз больше людей, живущих в маленьких квартирах при одинаковом числе жильцов и объеме бытовых отходов. В правительстве региона заявили о намерении обжаловать решение суда.

"Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области подписало распоряжение, которое устанавливает с 1 июля 2019 года новый порядок взимания платы. Для индивидуальных жилых домов мы [предусмотрели вариант взимания платы исходя из] числа проживающих людей, для многоквартирных домов остается [вариант расчета платы исходя из] квадратных метров", - сказал Редькин.

Глава региона пояснил, что при определении способа взимания платы власти исходили из необходимости обеспечения "социальной справедливости". "Мы руководствовались социальной справедливостью: 85% людей проживают в квартирах до 50 м, где прописаны папа, мама, двое детей и пожилые родители, ввод платы с человека [для таких семей повлечет за собой] возрастание платы в несколько раз", - пояснил губернатор.

По словам Редькина, сейчас услугой по вывозу отходов охвачено практически 80% территории области. "В прошлом году услуга оказывалась только в городских округах и районных центрах области. На территории региона действует порядка 16 тыс. мест накопления и порядка 35 тыс. контейнеров, что втрое больше, чем на конец прошлого года", - отметил министр.

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает региональный оператор "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.