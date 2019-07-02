Пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ на лето синхронизировали режим работы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Пункты пропуска Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) в качестве эксперимента в летний период перешли на единый временной режим работы, сообщила во вторник журналистам пресс-служба Министерства экономического развития и внешних связей Приамурья.

"По договоренности рабочих групп Амурской области и провинции Хэйлунцзян в летний период проводится эксперимент по синхронизации времени работы пунктов пропуска Благовещенск - Хэйхэ. С 1 июля по 31 августа пункты пропуска будут работать с 08:00 до 21:00 местного времени (с 02:00 до 15:00 мск)", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что синхронизация работы пунктов позволит удлинить время перевозок, что особенно актуально с началом летней навигации и открытием нового туристического сезона. Впервые эксперимент по синхронизации работы пунктов пропуска был проведен в прошлом году и показал хорошие результаты.

"До этого пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ работали не синхронно. <...> Это приводило к неудобствам при выезде граждан на территорию сопредельного государства, значительно сокращало время такой поездки. <...> Имелись трудности и при оформлении грузовых отправок. В течение трех лет рабочей группой велись переговоры по урегулированию расписания, в результате чего была достигнута договоренность о проведении эксперимента", - отмечается в сообщении.

В период проведения эксперимента ежедневно запланировано выполнение 9 рейсов. Это на 3 рейса больше, чем в прошлом сезоне.