В кабмине поддержали законопроект о наделении полиции правом объявлять предостережения

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений. Об этом сообщается во вторник на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается наделить полицию правом объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости определенных действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предлагаемое положение направлено на уточнение правового инструментария профилактической деятельности органов внутренних дел.