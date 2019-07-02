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В кабмине поддержали законопроект о наделении полиции правом объявлять предостережения

Они могут касаться недопустимости определенных действий либо продолжения антиобщественного поведения

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений. Об этом сообщается во вторник на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается наделить полицию правом объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости определенных действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предлагаемое положение направлено на уточнение правового инструментария профилактической деятельности органов внутренних дел.

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