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Генпрокуратура предложила наказывать за неправильно установленные камеры на дорогах

Зачастую они используются в целях незаконного обогащения, пояснили в ведомстве
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура предлагает установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман на заседании коллегии.

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"Необходимо на заседаниях соответствующих межведомственных групп проработать предложения об установлении единых требований к размещению дорожных знаков на всей территории страны, а также о введении административной ответственности за эксплуатацию камер с подобными нарушениями", - сказал Буксман.

Прокуроры выявили, что зачастую камеры устанавливаются при отсутствии документации об организации дорожного движения, без учета состояния аварийности, без знаков, предупреждающих водителей об их использовании. В частности, на трассе М8 были установлены три ограничивающие скорость движения знака по распоряжению начальника участка организации, обслуживающей дорогу по госконтракту. В результате штрафы были наложены более чем на 200 водителей. "Является абсурдной ситуация, когда знак "Остановка запрещена" устанавливается непосредственно перед пешеходным переходом, а камера фиксирует правонарушение при остановке для пропуска пешеходов. Подобные жалобы часто поступают от автомобилистов Москвы", - отметил Буксман.

Также зачастую камеры фиксируют неправильную парковку в момент, когда автомобиль стоит в глухой пробке. "Ошибки свойственны любым цифровым системам. Но недопустимы умышленные уловки их владельцев в целях незаконного обогащения", - подчеркнул замгенпрокурора.

"Коммерческие проекты"

Камеры фотовидеофиксации, которые устанавливали для снижения аварийности на дорогах, стали коммерческими проектами, заявил Буксман.

"Камеры, которые изначально устанавливались для снижения аварийности, превратились в источник доходов, стали коммерческими проектами региональных органов власти и бизнесменов", - сказал замгенпрокурора.

Он отметил, что во многих регионах для создания систем фотовидеофиксации заключаются соглашения между органами власти и частными компаниями. По их условиям зачастую предпринимателям причитается до 90% доходов от штрафов, наложенных с помощью камер.

"Очевидно, что прокуроры недостаточно глубоко погрузились в данную проблематику. В этой связи призываю дополнительно проанализировать законность и справедливость таких концессий и принять все меры по защите интересов государства и общества", - сказал Буксман.

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