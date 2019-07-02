Опрос: более 50% россиян не планируют терять связи с работой во время отпуска

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Больше половины (56%) россиян планируют в той или иной степени заниматься служебными делами во время отпуска, из них 17% будут проверять рабочую почту и общаться с коллегами, примерно для такого же количества опрошенных (16%) отпуск будет формальным. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Больше половины россиян (56%) так или иначе будут заниматься работой: 17% респондентов будут проверять рабочие письма и общаться с коллегами во время отдыха, 16% опрошенных планируют работать в отпуске, для них официальный отдых будет формальным; 15% наших соотечественников вынуждены включаться в выполнение рабочих задач во время отпуска. Не хотят выпадать из рабочего процесса даже во время законного отдыха 5% респондентов, 3% опрошенных намерены доделать в отпуске некоторые рабочие дела", - говорится в сообщении.

И только 44% россиян готовы полностью отключиться от рабочих дел во время отпуска, свидетельствует исследование.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе по поиску работы и сотрудников Работа.ру, опрос проводился с 10 по 25 июня 2019 года среди 1000 респондентов.