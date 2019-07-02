Инспектор по охране окружающей среды задержали в Подмосковье за взятку в 150 тыс. рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали инспектора по охране окружающей среды в подмосковном Королеве, который вымогал у мужчины взятку в 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть полиции по Королеву поступило заявление от 41-летнего жителя Истринского района о том, что старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды требует 150 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности за размещение строительного мусора на особо охраняемой территории", - сказала она.

По ее словам, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Подмосковью задержали правонарушителя с поличным при передаче части требуемой суммы возле одного из домов по Ярославскому проезду Королева. В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято 100 тыс. рублей.