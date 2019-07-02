Госслужба по ЧС Украины с 15 июля переходит на усиленный режим в связи с выборами в Раду

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины с 15 июля переходит на усиленный режим работы в связи с предстоящими досрочными выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщил на совещании во вторник глава ведомства Николай Чечеткин.

"Подразделения ГСЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы с 15 июля. До 13 июля мы завершим подготовку органов управления сил и средств службы к обеспечению общественной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации во время выборов", - цитирует его пресс-служба министерства внутренних дел.

По словам Чечеткина, с учетом возможных угроз предусмотрены дежурства пожарных постов на каждом избирательном участке - более 28 тыс. человек пожарно-спасательных подразделений в пунктах постоянной дислокации, пиротехнических расчетов 350 человек и 130 единиц техники, подразделения радиационной и химической защиты и воздушных служб. "Служба осуществляет контроль за состоянием пожарной техногенной безопасности на объектах проведения выборов в Раду. Таких объектов 6,5 тыс., добавил он.