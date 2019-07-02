Более 72 тыс. полицейских будут нести службу на Украине в день выборов Рады

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Правопорядок в день голосования на выборах в Верховную раду 21 июля обеспечат более 72 тыс. полицейских. Об этом сообщил во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка в день выборов планируется привлечь более 72 тыс. полицейских", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Говоря о нарушениях в ходе кампании, Фацевич отметил, что большинство из них касается незаконной агитации. "Из поступивших 1524 заявлений и сообщений о нарушении избирательного процесса. 1093 связаны с незаконной агитацией, 114 - с подкупом избирателей, 48 - с препятствованием осуществлению избирательного права", - уточнил он.

Выборы 21 июля пройдут по мажоритарно-пропорциональному принципу. В частности, 225 депутатов изберут по партийным спискам, 199 депутатов - в мажоритарных округах.

В понедельник на пресс-конференции директор "Социального мониторинга" Дмитрий Дмитрук сообщил, что лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 43,2% опрошенных. На втором месте - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12%, на третьем - "Батькивщина" с 9,4%, на четвертом - партия "Голос" с 8,3%, на пятом - "Европейская солидарность" с 8,2%.