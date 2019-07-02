Самый северный визит-центр нацпарка откроют на Земле Франца-Иосифа в сентябре

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" откроет самый северный в стране визит-центр для туристов в сентябре в бухте Тихой острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом ТАСС сообщил директор парка Александр Кирилов.

Полярная станция "Бухта Тихая" была открыта на острове Гукера Земли Франца-Иосифа 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. В настоящее время на территории станции "Бухта Тихая" находится база национального парка "Русская Арктика".

"По случаю 90-летия с момента создания на Земле Франца-Иосифа первой полярной станции "Бухта Тихая" мы откроем визит-центр национального парка на острове Гукера. Он будет открыт в сентябре. Это будет самый северный визит-центр для туристов в стране", - сказал Кирилов.

Экспозиция на русском, английском, китайском

Для размещения визит-центра выбрано здание, построенное в 1954 году, - последняя постройка в бухте Тихой. Это радиологический павильон, где надували воздушные шары для зондирования атмосферы. "Оно высокое, и там много воздуха внутри", - пояснил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, отметив, что в нем много места и для визит-центра оно подойдет идеально.

В этом году сотрудники парка окончательно очистят помещение ото льда, приведут его в порядок и смонтируют выставку. Как уточнил Ермолов, это непросто, потому что число людей ограничено из-за труднодоступности территории. "Это многоступенчатый проект. Сейчас мы сделаем плоскостную экспозицию, дальше будет наполнение предметами, какими-то объемными деталями. Это будет в следующие года".

Так как расцвет полярной станции "Бухта Тихая" пришелся на 1930-годы, для оформления визит-центра выбрана стилистика советского плаката. "Тема советского авангарда и конструктивизма использована, - пояснил Ермолов. - В эту эстетику отлично ложится исторический контент, а вот с природой посложнее. Но наш дизайнер даже белого медведя смогла по стилю вписать".

На выставке будут показаны особенности геологии, климата, флоры и фауны как острова Гукера, так и Земли Франца-Иосифа в целом. Больше всего внимания будет уделено истории освоения архипелага, причем российской и советской. "Экспозиция ориентирована в основном на западного туриста, - отметил историк, - поэтому наша задача рассказать о том, как СССР и Россия принимали участие в исследовании Арктики. Все знают норвежца Фритьофа Нансена, кто-то знает Фредерика Джексона, Бенджамина Ли Смита, но иностранцы абсолютно не знают [Ивана] Папанина, не знают [Георгия] Седова - полный вакуум. Поэтому задача была преподнести именно нашу историю. Нансену и иже с ними отдано должно, но дальше идут несколько столпов: Седов, основание станции, [Эрнст] Кренкель, Папанин, война, у нас есть свои ориентиры".

Все стенды оформлены на трех языках: русском, английском и китайском. "Мы должны учитывать, какие туристы чаще всего посещают нашу территорию, - сказал Кирилов. - Треть - это гости из КНР. Россиян среди посетителей обычно около 6%".

Буклет

В настоящее время заканчивается работа над буклетом для туристов, который посвящен бухте Тихой. Как сказал Кирилов, вторая задача книги - путеводитель по выставке. "В нем будут сведения по истории, фотографии, как и что здесь происходило в разные годы, - пояснил директор парка, - что есть сейчас и где находится. Плюс краткие справки по геологии, биологии, климатологии, истории ЗФИ".

Путеводитель будет издан тиражом 600 экземпляров, только на английском языке.

"Синяя книга"

Как рассказал ТАСС Ермолов, в этом году в бухту Тихую вернулась гостевая "Синяя книга". "Ее называют Синяя или Голубая, хотя, как ни странно, обложка у нее вообще зеленая, - пояснил историк. - По сути, это гостевая книга. Непонятно, когда она взяла свое начало, но практически с первых лет создания станции, она упоминается в воспоминаниях полярников, Папанина, например. В ней оставляли записи все гости полярной станции, капитаны судов, пилоты, именитые ученые, которые там бывали, - книга для дорогих гостей. И это летопись станции в таких отзывах".

Книга заполнялась все время, пока работала станция "Бухта Тихая", но при ее закрытии была отдана одному из сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. "В ней есть запись о закрытии станции", - сказал собеседник агентства. После этого книга пропала, и в итоге оказалась у перекупщиков. "Ее решили поискать в интернете и обнаружили, что она продается, - добавил Ермолов. - Ее нашли и выкупили сотрудники Арктического музейно-выставочного центра. Случайно. Такой артефакт был на поверхности. Хорошо, что ее не купил кто-то другой и ее вообще просто не сожгли за ненадобностью".

Парку передали репринт книги, оригинал остался у Арктического музейно-выставочного центра в Санкт-Петербурге. "Но полностью повторили обложку, закрывающиеся замочки, - отметил Ермолов, - бумагу со всеми строчками, цветом и фактурой бумаги со всеми текстами".

В оригинале книжка состояла из нескольких тетрадок, в ней было 150-200 страниц. "До нас дошло две или три тетрадки, остальное было буквально выдрано, остались тексты за 1932-1936 годы: есть зимовка Ивана Папанина, он, например, пишет: "Мы оставляем станцию, отработали второй Международный полярный год 1932-1933 годы", есть записи 1956-1957 годов, несколько записей, но нет, скажем, текстов времен Великой Отечественной войны, - рассказал собеседник агентства. - Но это очень интересный и ценный исторический источник".

"Синяя книга" будет использоваться как и раньше, для записей гостей и летописи станции уже как базы национального парка. "Коль сейчас вторая жизнь полярной станции, - добавил Ермолов, - традиция будет возобновлена".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.