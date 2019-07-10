Телефон, вода и мусорный пакет. Что взять в лес и как быть, если заблудился

Главная опасность в лесу — переохлаждение и обезвоживание. Поэтому нужно обязательно взять с собой питьевую воду и правильно одеться. Вне зависимости от прогноза погоды, лучше надеть непромокаемую обувь и одежду, которая к тому же должна быть теплее, чем на данный момент комфортно. Хорошо, если одежда ярких цветов. Для детей это обязательно.

Кроме воды с собой стоит взять полностью заряженный телефон, пару шоколадных батончиков, свои лекарства, зажигалку (или спички), маркер или карандаш, два больших пакета для мусора (240 литров), которые могут пригодиться в случае вынужденной ночевки. Хорошо, если есть компас (можно установить в смартфоне) и вы умеете им пользоваться. Также желательно взять нож, аварийный тент, веревку, пластырь в рулоне, металлическую кружку (если вдруг понадобиться вскипятить воду).

Обязательно нужно предупредить близких о том, куда вы идете и на сколько.

Изучить карту местности, чтобы понимать, что находится на севере, юге, западе и востоке от того места, куда вы собираетесь.

Научиться отправлять геоданные. И научить этому детей и пожилых родственников. "Большая часть потерявшихся в лесу — пожилые люди. У них бывают сложности при использовании телефона, иногда они sms-сообщение не умеют отправить", — говорит Ксения Кнорре.