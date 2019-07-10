Телефон, вода и мусорный пакет. Что взять в лес и как быть, если заблудился

Каждое лето в лесах теряются тысячи человек — грибники, любители "диких" пикников, гуляющие подростки. В прошлом году, только по статистике поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", заблудились более 1,5 тыс. человек, 145 из которых — несовершеннолетние. Живыми нашли 1,3 тыс., погибшими — 124, не нашли — 95. Риск потеряться в лесу есть у всех вне зависимости от возраста, знания местности и походных навыков. "Вообще, лес располагает к тому, чтобы заблудиться. Там трудно не потеряться", — говорит представитель "Лизы Алерт" Ксения Кнорре. Она и инструктор по выживанию в природной среде Михаил Ярин рассказали, что нужно сделать перед лесной прогулкой, как ориентироваться на природе и как быть, если вы все-таки потерялись.
Перед походом в лес
Кроме воды с собой стоит взять полностью заряженный телефон, пару шоколадных батончиков, свои лекарства, зажигалку (или спички), маркер или карандаш, два больших пакета для мусора (240 литров), которые могут пригодиться в случае вынужденной ночевки. Хорошо, если есть компас (можно установить в смартфоне) и вы умеете им пользоваться. Также желательно взять нож, аварийный тент, веревку, пластырь в рулоне, металлическую кружку (если вдруг понадобиться вскипятить воду).Обязательно нужно предупредить близких о том, куда вы идете и на сколько.
Изучить карту местности, чтобы понимать, что находится на севере, юге, западе и востоке от того места, куда вы собираетесь.Научиться отправлять геоданные. И научить этому детей и пожилых родственников. "Большая часть потерявшихся в лесу — пожилые люди. У них бывают сложности при использовании телефона, иногда они sms-сообщение не умеют отправить", — говорит Ксения Кнорре.
Как вести себя в лесу
Дети всегда должны быть на виду: идти впереди взрослых, а не плестись сзади, как обычно бывает. Они могут увидеть что-то интересное, увлечься, отстать и потеряться.Не быть слишком самоуверенным. "Большинство людей, которых мы ищем, — те, кто "ходит в лес 30 лет с самого рождения и заблудиться не могут". Они не учитывают, что лес меняется: ураганные ветры и отсутствие санитарной вырубки делают его неузнаваемым", — добавляет Ксения Кнорре. Если вы знаете свой маршрут и вдруг оказались не там, где планировали, идите обратно.
Если все-таки заблудились
Позвонить (а лучше написать sms) родным и кратко описать, что с вами случилось. Потом позвонить по номеру 112 — это можно сделать, даже если нет сети, — и сказать, что потерялись. Оператор сам задаст нужные вопросы. Затем надо перевести телефон на энергосберегающий режим, спрятать в сухое и теплое место.Оставаться на месте и ждать помощи.
Если решили идти
Также в этом случае нужно соблюдать несколько правил:
- Оставлять метки по пути. Это могут быть вырезанные звезды на стволах, нарисованные маркером крестики, привязанные к веткам ленточки или куски туалетной бумаги, поломанные ветки. Важно, чтобы метки были одинаковыми.
- Если есть дорожка, идти по ней. Сворачивать можно только на более "цивилизованные" дороги. То есть с грунтовки на асфальтовую переходить можно, а на тропинку — нельзя.
- Если наткнулись на просеку или линию ЛЭП, идти вдоль них. Спасательные группы в первую очередь прочесывают линейные объекты.
- Не стоит полагаться на народные приметы о том, что мох растет с северной стороны, а ветки деревьев длиннее с южной. Иногда это не работает. Можно идти по компасу или, например, определить сторону света по наручным часам со стрелками: повернуть часы так, чтобы часовая стрелка смотрела на солнце, мысленно разделить пополам угол между нею и цифрой 1, эта линия примерно укажет на юг. Но, говорит Михаил Ярин, ориентирование имеет смысл тогда, когда вы представляете, что где находится. Наобум идти, к примеру, на север бесполезно, — вдруг окажется, что лес в эту сторону простирается на многие километры.
- С осторожностью относиться к ориентированию по звукам, тем более если вы не знаете, как распространяется звук. Поезд или автомобиль движутся, а шум автодороги можно спутать с шумом ветра в кронах деревьев.
- Не пить воду из водоемов и не есть неизвестные ягоды и грибы. Лучше немного поголодать, чем отравиться и в итоге получить обезвоживание.
- В темное время суток ходить по лесу нельзя. Это травмоопасно. Если до наступления темноты осталось два-три часа (обычно это 15.00 осенью-зимой и 18.00 весной-летом), а вы еще не выбрались, нужно подготовить ночлег.
Как проинструктировать ребенка
Нельзя есть грибы и ягоды.
Нельзя подходить к любым водоемам и тем более пить из них.
Обязательно откликаться, если зовут. Кричать, свистеть, а лучше стучать палкой по дереву, если слышит шум, шорох, крики. "Дети боятся, что родители их будут ругать, и затаиваются, молчат. Это затрудняет поиск", — объясняет Ксения Кнорре.
Правило не разговаривать с незнакомцами в лесу отменяется. Любого встретившегося взрослого нужно попросить вывести из леса — не показать дорогу, а именно вывести.Постараться не спать, чтобы услышать, когда придет помощь. Можно петь, читать стихи, прыгать.
Как организовать ночлег
Найти сухое и закрытое от ветра место. Развести костер. Он позволит не замерзнуть, создаст ощущение защищенности и станет сигналом для спасателей. Дрова нужно набрать заранее с расчетом, чтобы их хватило до утра.Соорудить навес. Это может быть каркас из палок, к которому прикреплен тент или мусорные пакеты. Вместо каркаса можно использовать поваленное дерево. Также ночлег можно устроить под разлапистой елью.
Для подстилки наломать лапник, собрать сухие листья, папоротник. Уложить так, чтобы высота настила была в две ладони. Если есть третий мусорный пакет, можно проложить его между слоями лапника (это защитит от влаги) или даже залезть в него как в спальник.Утром оставить записку, в которой указать имя и фамилию, во сколько покинул ночевку и куда направился. Дополнительно можно выложить из палок стрелку в том направлении, куда вы ушли. Спасательная группа обратит внимание на кострище, найдет записку. Это очень поможет в поисках.
Если ваш родственник или знакомый ушел в лес и пропал
Если связаться не получилось, нужно самому позвонить по номеру 112 или в "Лиза Алерт" (8-800-700-54-52, лучше забейте в телефон). Ответить на вопросы о том, во что был одет пропавший, когда он ушел. Принять участие в поисках.