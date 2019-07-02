Путин направил приветствие участникам Конгресса антропологов и этнологов России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIII Конгресса антропологов и этнологов России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш форум объединил на своей площадке ведущих российских и зарубежных ученых, молодых исследователей, профессоров и преподавателей вузов. Его неизменно актуальная, содержательная повестка, представительный состав участников позволяют на самом высоком уровне обсуждать насущные профессиональные проблемы, связанные с развитием важнейших, ключевых направлений современной этнологии, антропологии, других гуманитарных дисциплин, подготовкой квалифицированных специалистов", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил большое практическое значение экспертных оценок и научных прогнозов, а также их востребованность в реализации положений Стратегии государственной национальной политики РФ, таких как сохранение этнокультурного и религиозного многообразия, гармонизация межэтнических отношений, совершенствование миграционной политики.

Президент выразил уверенность, что конгресс пройдет в конструктивном ключе и откроет новые горизонты для дальнейшей совместной работы.

XIII Конгресс антропологов и этнологов России проходит с 2 по 6 июля в Казани.