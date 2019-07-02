Полярная лисица преодолела 3,5 тыс. км от Норвегии до Канады за 76 дней

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Полярная лисица совершила рекордное по протяженности и скорости путешествие из Норвегии в Канаду, которое удалось зафиксировать норвежским ученым с помощью устройства слежения GPS. Как сообщает во вторник газета The Guardian , она пробежала по морскому льду и суше более 3,5 тыс, км, покрывая в среднем за сутки 46,3 км.

"Вначале мы просто не поверили своим глазам, - заявила исследователь из Норвежского полярного института Ева Фюле, которая отлеживала передвижение хищника. - Лиса двигалась со скоростью, которые ученые ранее для этого вида не регистрировали". По ее словам, ученые даже заподозрили, что GPS-трекер сняли с шеи животного, и он мог оказаться на борту судна, двигающегося из Норвегии к Гренландии. "Однако никаких плавсредств в районе передвижения лисы замечено не было", - отметила Фюле.

Устройство слежения, передававшее данные ежедневно в течение трех часов, было установлено лисице еще в июле 2017 года. В удивительное же путешествие животное отправилось 26 марта 2018 года. Через 21 день после перехода по морскому льду оно ступило на сушу Гренландии. 1 июля лиса достигла самого северного острова Канады - Элсмир, на котором неоднократно находили следы доисторических животных.

О нынешнем местонахождении животного сведений нет, поскольку GPS-трекер перестал работать в феврале нынешнего года. Путешествие вызвало обеспокоенность экспертов тем, как климатические изменения повлияют на способность животных мигририровать. "Это еще один пример того, насколько важен морской лед для дикой природы в Арктике, - констатировала министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Ула Эльвестуэн. - Потепление на севере происходит пугающе быстро. Мы должны как можно быстрее сократить вредные выбросы в атмосферу, чтобы не допустить исчезновения морского льда в течение всего лета".