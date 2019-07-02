ЕСПЧ присудил €75 тыс. россиянам, пожаловавшимся на задержания в ходе акций протеста

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €75 тыс. россиянам в качестве компенсации за нарушение их прав во время протестных акций. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда во вторник.

Всего в суд были поданы девять жалоб на задержания в ходе акций протеста в Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде в 2006, 2007 и 2010 годах. Одним из заявителей по двум искам выступил правозащитник Лев Пономарев.

Суд посчитал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, статья 11 ("Свобода собраний и объединений") и 13 ("Право на эффективное средство правовой защиты").

Также ЕСПЧ постановил выплатить заявителям €22 тыс. на покрытие их судебных издержек. Согласно вердикту, государство должно выплатить компенсации истцам в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.