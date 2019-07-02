На севере Словении открыли турмаршрут, объединяющий местные музеи и альпийские вершины

ЛЮБЛЯНА, 2 июля. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Новый туристический маршрут появился в области Горенська на севере Словении. Он соединит 23 альпийских пика и 5 региональных музеев, сообщил новостной интернет-портал Siol.

Стартовой точкой маршрута стал национальный музей альпинизма в деревне Мойстарна. Любители активного отдыха также смогут посетить музей пчеловодства в городе Радовлица, краеведческий музей в городе Камник, региональный музей области Гореньска, расположенный в городе Крань, а также музей в замке города Шкофья-Лока.

В музее альпинизма, сотрудники которого отвечают за координацию прибывающих туристов, путешественники могут получить схему маршрута, на которой содержится краткая информация о всех окрестных достопримечательностях.

Каждый музей подготовил специальную экспозицию, связанную с походами в горы. В Камнике искателей приключений ждет рассказ о близлежащем плато Велика Планина, известном живописными альпийскими пейзажами и пастушьей деревней, первые дома которой были построены еще в XV веке. Посетители музея в Кране смогут узнать о двух местных уроженцах, тренировавшихся в словенских Альпах перед удачной попыткой покорения Эвереста, а в музее пчеловодства появилась выставка о горных пасеках.