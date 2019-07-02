Путин поручил принять меры по совершенствованию контроля за делами о наркотиках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября разработать меры по совершенствованию контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным", опубликованном во вторник на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел", - говорится в поручении.

Путин потребовал предоставить ему доклад по этому поручению до 1 октября, а далее - один раз в полгода.

Кроме того, в тот же срок Путин поручил МВД совместно с Минздравом "проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности".