МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

"Минобороны совместно с Минкультуры и при участии представителей экспертного сообщества рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных по адресу г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8, корпус 1", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этому вопросу министр обороны Сергей Шойгу и глава Минкультуры Владимир Мединский должны представить главе государства до 1 сентября 2019 года.

Во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" директор Пушкинского музея Марина Лошак попросила президента поспособствовать организации музея Щукина в здании, находящемся на балансе Минобороны. Речь идет о доме, который промышленник и меценат Сергей Щукин приобрел в 1882 году и в котором хранил шедевры изобразительного искусства. Это бывший особняк князей Трубецких, а ныне здание Министерства обороны РФ. В этом доме хранились работы Моне, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо и многих других.