Подмосковье направит гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области организовали в Подмосковье, адреса мест сбора помощи в муниципалитетах будут опубликованы на сайте Общественной палаты Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главного управления социальных коммуникаций региона.

"Общественность Московской области, проявляя свою активную гражданскую позицию, приходит на помощь пострадавшим жителям Иркутской области. Общественной палатой Московской области объявлен оперативный сбор гуманитарной помощи. В настоящее время мы ведем переговоры с МЧС об отправке собранных предметов в пострадавшие районы спецбортами", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.

Как отметили в пресс-службе управления, места сбора гуманитарной помощи с сегодняшнего дня начнут организовывать в муниципалитетах Подмосковья, их адреса будут размещены на сайте Общественной палаты Московской области.

Пресс-служба добавила, что в перечень вещей, необходимых пострадавшим от затопления, входят постельные принадлежности, одежда, посуда, средства гигиены и предметы для школы.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 м превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тыс. человек.