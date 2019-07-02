Член ОП РФ обратится в Генпрокуратуру по фактам оскорбления госсимволов в соцсетях

ТАСС, 2 июля. Глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич обратится в Генпрокуратуру по поводу распространения в соцсетях материалов, оскорбляющих государственную символику. Всего было выявлено более 100 подобных материалов, написал он на своей странице в Facebook во вторник.

"С 22 мая по 21 июня наша комиссия провела мониторинг популярных соцсетей - "ВКонтакте", Facebook, Instagram. Нами было выявлено более 100 материалов, оскорбляющих государственную символику и тем самым оказывающих разрушительное влияние на общественную нравственность и гражданскую сознательность", - отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что "подготовил письмо в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по фактам публикации указанных материалов, принять меры к их удалению и ограничению доступа к информационным ресурсам, а также привлечению к ответственности лиц, администрирующих данные аккаунты".

Малькевич также напомнил о необходимости создания структур, которые должны находить противоправную информацию в интернете. "И уже совсем скоро на площадке Общественной палаты РФ начнет функционировать рабочая группа по развитию информационного общества, обеспечению безопасности интернета и защите прав пользователей. Ее участниками станут блогеры, лидеры общественных и правозащитных организаций, гражданские активисты", - уточнил член ОП.