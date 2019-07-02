Участники форума "Развитие парламентаризма" осудили практику односторонних санкций

ТАСС, 2 июля. Участники второго международного форума "Развитие парламентаризма", проходящего в Москве под эгидой Госдумы, во вторник приняли декларацию, осудив применение односторонних ограничений и санкционного давления в спорах между странами.

"Осуждаем односторонние методы решения международных споров, применение силы и санкционного давления, как дестабилизирующие и противоречащие международному праву, интересам народов и задачам устойчивого развития", - говорится в декларации.

Участники форума также заявили "о неприемлемости любых политических санкций и иных репрессивных мер в отношении парламентариев, включая ограничение прав национальных делегаций на межпарламентских площадках". Согласно тексту, такая политика "идет вразрез с основополагающими демократическими ценностями, принципами международного права и парламентаризма".

В целях обеспечения устойчивого развития стран, укрепления безопасности, экологического благополучия, борьбы с бедностью и неравенством парламентарии условились "использовать все возможности межпарламентского сотрудничества" для развития равноправного диалога при неукоснительном соблюдении норм международного права. Этот же подход будет применяться для противодействия терроризму, экстремизму, торговле наркотиками, незаконной миграции и другим общим вызовам.

Борьба с кризисами и фейками

Участники форума также призвали к использованию каналов межпарламентского сотрудничества "для содействия всестороннему совершенствованию системы глобального экономического управления в целях преодоления кризисных явлений в мировой экономике, обеспечения большей экономической и финансовой стабильности, гармонизации международных торговых отношений, устойчивого, динамичного роста". Они также констатировали необходимость обмена опытом в сфере правового регулирования "в условиях глобальной цифровой трансформации".

В декларацию, помимо прочего, был включен призыв к СМИ, гражданскому обществу и тем, кто занимается регулированием в этой сфере, объединить усилия "в противодействии дезинформации и "фальшивым новостям".

В заключение участники высказались за проведение международного форума "Развитие парламентаризма" на ежегодной основе, выразив признательность Федеральному собранию РФ за проведенную работу по организации второго форума в Москве.