В Крыму презентовали площадку народного творчества фестиваля "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Арт-квартал "Таврида Народная", который станет одной из творческих площадок первого фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ", презентовали потенциальным участникам мероприятия в Крыму, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе форума "Таврида 5.0".

"2 июля в рамках "Народной смены" форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" прошла презентация первого фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" и арт-квартала "Таврида Народная". <…> Участники смены узнали об условиях и месте проведения фестиваля "Таврида - АРТ", о его тематике, конкурсах и программе, <…> о своем "народном" арт-квартале и его возможностях: совместном творчестве, участии в кастингах, грантовом конкурсе, знакомстве с единомышленниками и экспертами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ядром фестиваля, который пройдет 20-26 августа на территории арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель, станут арт-кварталы - тематические креативные пространства под открытым небом. У них будет собственная инфраструктура, жители кварталов - около 500 участников в каждом - будут общаться между собой, участвовать в мероприятиях фестиваля и работать над арт-манифестом.

Отмечается, что в команде организаторов арт-квартала народного искусства "нет случайных и равнодушных людей". "Все, так или иначе, связаны с народной культурой и являются профессионалами в своем деле. Мы стараемся подготовить такую программу, после которой каждый участник скажет "любо!", - приводятся в сообщении слова одной из организаторов площадки Маргариты Соколовой.

Ранее сообщалось, что смена, в которой участвуют специалисты в области народного искусства, проходит на "Тавриде" с 29 июня по 5 июля. В ней участвуют 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов из всех 85 регионов страны.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдут шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".