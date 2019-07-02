Власти Петербурга объявят два конкурса на создание арт-парка на набережной в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует в ближайшее время объявить два конкурса для реализации проекта по созданию арт-парка на набережной Малой Невы в центре города - на название и на концепцию квартала. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы провели большое совещание в управлении делами президента, у нас есть достигнутые договоренности, есть понимание, как двигаться дальше. Мы четко определили, что продолжается строительство Дворца танца Эйфмана - это очень важно для нас, и сроки будем сдвигать до 2021 года, чтобы стараться завершить строительство дворца. А чтобы двигаться непосредственно по нашей части - по строительству концертного зала и самого парка, нам нужно объявить соответствующий конкурс на название", - сказал Беглов на совещании с членами городского правительства.

Он поручил членам городского правительства в ближайшее время разработать положение и объявить конкурс. "Нужно решить, как будет называться парк с учетом того, что это территория от Тучкова до Биржевого моста. Название нужно давать целой территории", - отметил он.

По мнению Беглова, медлить с конкурсом на концепцию парка не нужно. "Мы говорили о проведении конкурса на техническое задание, не теряя времени. На техническое задание нам никто не мешает объявить соответствующий конкурс, чтобы понять, какая начинка там будет", - сказал он. Ранее Беглов сообщил, что конкурс на создание концепции парка будет международным.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Речь идет об участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. Общая площадь парковой зоны составит около 6 гектаров. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.