Шесть мобильных технопарков "Кванториум" появится в селах Чечни к 2024 году

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Шесть мобильных детских технопарков "Кванториум" создадут в Чеченской Республике по нацпроекту "Образование" к 2024 году для детей, проживающих в сельской местности. Об этом журналистам сообщил министр образования и науки республики Исмаил Байханов.

"К 2024 году в Чеченской Республике будет создано не менее шести детских технопарков "Кванториум" и шесть мобильных технопарков "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности. Также появится региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования. На этот проект будет выделено в общей сложности 11,6 млрд рублей", - сказал министр.

По словам Байханова, в республике комплексно реализуются восемь региональных программ, направленных на достижение целей и задач национального проекта "Образование".

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Цель технопарков - способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 по 2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.