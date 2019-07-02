Голодец: новый порт увеличит турпоток в Завидове более чем в три раза

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 2 июля. /ТАСС/. Новый порт, который планируется создать в селе Завидово Тверской области, увеличит турпоток в этом районе с 300 тыс. до 1 млн человек. Об этом на пленарном заседании форума "Реки России" сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Мы подводили сейчас промежуточные итоги. В Завидове ежегодный поток туристов составляет 300 тыс. человек. Здесь планируется создать порт, этот порт обеспечит доступность волжского туризма для жителей Москвы, Подмосковья и центральных регионов России. Новый порт увеличит, как мы считаем, поток туризма в этой точке до одного миллиона", - сказала она.

Форум "Реки России" проводится ежегодно с 2016 года. Он объединяет специалистов туристической и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. На этот раз его участники обсуждают роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.