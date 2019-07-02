Медведев отметил важность психологии в эпоху постоянного стресса и техногенных бедствий

ТАСС, 2 июля. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил участников и гостей XVI Европейского психологического конгресса с началом работы форума. В приветственной телеграмме глава правительства отметил важность развития этой области науки в современных реалиях.

В приветствии, которое на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце зачитал президент Российской академии образования, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко, премьер отметил, что "цифровая эпоха не только позволяет людям получать новые знания и огромные объемы информации, но и несет риски чрезмерных нагрузок и постоянного стресса". "Во всем мире беспокойство и озабоченность вызывают чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, конфликты и техногенные катастрофы, которые негативным образом отражаются на здоровье", - подчеркнул глава кабмина.

"Именно поэтому вопросу психического благополучия, развития науки и практического здравоохранения в этой области уделяется так много внимания", - заявил Медведев.

Премьер отметил, что в этом году конгресс, впервые проходящий в РФ, проводится под эгидой ЮНЕСКО. "Это показывает, насколько важна такая работа для общества", - считает он. "Здесь российские и иностранные специалисты могут обсудить профессиональные вопросы, обменяться знаниями, опытом и лучшими практиками", - добавил Медведев, отметив, что "за время своего существования форум стал крупнейшим научным событием, и сегодня эта уникальная площадка объединяет ведущих ученых, психологов, врачей и социальных работников из нашей страны и зарубежных государств".

Европейский психологический конгресс пройдет на площадке Шуваловского корпуса МГУ 2-5 июля 2019 года. Тема конгресса - "Психология: создаем будущее вместе". В рамках конгресса состоится бесплатная психологическая школа для студентов и молодых ученых. В мероприятии примут участие более трех тысяч гостей из 83 стран мира.

Европейский психологический конгресс был учрежден в 1989 году на заседании Европейской федерации психологических ассоциаций - организации, объединяющей ключевые европейские ассоциации психологов. С тех пор проводится один раз в два года в разных странах.