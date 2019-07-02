Роспотребнадзор намерен добиться выплаты компенсаций отравившимся шаурмой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу намерено добиваться в суде от владельцев кафе "Еврокебаб" выплаты компенсаций в пользу пострадавших от отравления шаурмой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Управление информирует, что готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения морального и материального вреда. Пострадавшим необходимо прибыть в управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для обращения все пострадавшие должны иметь на руках справку о том, что они заболели сальмонеллезом и паспорт. В ведомстве подчеркнули, что сальмонеллез является опасным заболеванием, которое может закончится летальным исходом, и призывали жителей города в случае недомогания не заниматься самолечением и обращаться к врачу.

Массовое отравление шаурмой в кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга произошло в воскресенье. Изначально к медикам обратились 26 человек, семеро были госпитализированы с подозрением на сальмонеллез. Во вторник, по данным Роспотребнадзора, число обратившихся к медикам превысило 50 человек, 31 из них госпитализирован. Среди отравившихся - 15 студентов политехнического университета имени Петра Великого.

По данным районной администрации, отравление посетителей произошло соусом для шаурмы, который был приготовлен из сырых яиц. После инцидента Роспотребнадзор провел проверку в кафе, в ходе которой в соусе были обнаружены бактерии сальмонеллы. Кафе было закрыто по постановлению ведомства. В Роспотребнадзоре отмечали, что на момент проверки у сотрудников кафе не оказалось санитарных книжек, а само заведение общепита было открыто около месяца назад, но его руководство не посчитало нужным уведомить об этом органы власти.

"Еврокебаб" - сеть кафе быстрого питания в Петербурге, которая продает шаурму и другие блюда восточной кухни. В сеть входят несколько десятков заведений в разных районах города.