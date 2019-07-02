Руденя: развитие туризма позволит переломить отрицательный миграционный тренд в ЦФО

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 2 июля. /ТАСС/. Негативный тренд по оттоку населения из регионов Центральной России (ЦФО) может быть изменен за счет активного развития туриндустрии. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на национальном туристском форуме "Реки России".

"Именно демография и внутренняя миграция определяет привлекательность региона, его потенциал. Если сегодня в регионах ЦФО мы видим отрицательные показатели демографии, значит мы понимаем, что где-то есть более привлекательные территории, в которые двигается наше население. Поэтому развитие туризма делает территорию привлекательной <…> и может повлиять на изменение миграционного тренда в пользу наших центральных регионов", - сказал Руденя.

Он отметил, что одной из главных проблем развития туризма в регионах является проблема подготовки кадров, которые должны "отвечать современным требованиям турбизнеса". "У нас в регионе есть учреждения среднего профессионального образования, где учат таких специалистов. Мы переподчинили эти заведения в ведение Министерства туризма Тверской области и выделили им дополнительное финансирование, поскольку считаем, что главная инвестиция - это инвестиция в людей. В конце концов, инфраструктуру можно построить, а вот вырастить квалифицированные кадры - на это нужно время", - сказал глава региона.

Форум "Реки России" проводится ежегодно с 2016 года. Он объединяет специалистов туристической и транспортной индустрии, является одной из ключевых площадок в стране для выработки предложений по развитию круизного и водного туризма, решения экологических вопросов. В этом году его участники обсуждают роль туризма как инструмента социально-экономического роста территорий, приоритетные направления развития внутренних водных путей и привлечение туристов в малые города.