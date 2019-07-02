В Петербурге на выставке представили "Окна РОСТА" к столетию начала работы их авторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Музей "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге представил агитационные плакаты 1920-х годов, известные как "Окна РОСТА". Выставка приурочена к 100-летию начала работы творческого коллектива московского отделения Российского телеграфного агентства (РОСТА) - исторического предшественника ТАСС.

"Часть представленных на выставке плакатов - распечатанные электронные версии. Другая часть - перерисованные художниками плакаты. Помимо "Окон РОСТА", у нас представлены несколько плакатов белогвардейской пропаганды", - сказал ТАСС сотрудник музея Сергей Морозов.

На выставке, кроме того, можно увидеть подлинные предметы времен Гражданской войны 1917-1922 гг. - военную форму, личные вещи солдат. Музею их предоставил коллекционер Олег Алексеев, чье собрание впервые используется для выставки.

Часть экспозиции представлена в мультимедийном формате: при помощи очков виртуальной реальности посетители могут видеть "оживших" героев плакатов. Гости музея также могут создать собственные агитационные плакаты и сделать фото в специальной фотозоне.

"Окна РОСТА"

Первый агитационный плакат творческий коллектив РОСТА выпустил осенью 1919 года в Москве. Темами плакатов были новости с фронта и вопросы внутренней политики советской республики. Плакаты размещали на пустых витринах магазинов, откуда и возникло название "Окна РОСТА".

Идея создавать агитационные плакаты принадлежит художнику Михаилу Черемных, он же считается создателем первого "Окна". Одним из авторов коллектива был поэт Владимир Маяковский, отразивший это и в своих стихах.

Плакаты рассылали в местные отделения РОСТА по всей стране: "Окна РОСТА" выходили в Самаре, Костроме, в Баку и многих других городах. Как позже писал Маяковский, это было "обслуживание горстью художников вручную стопятидесятимилионного народища". Все плакаты художники рисовали вручную при помощи трафаретов.

Сейчас агитационные плакаты "Окна РОСТА" представлены во многих музеях России, в том числе в Русском музее и в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.