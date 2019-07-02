Вице-премьер Италии выразил соболезнования семьям погибших российских подводников

ТАСС, 2 июля. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил во вторник соболезнования в связи с гибелью моряков на глубоководном аппарате Военно-морского флота России.

"Я выражаю искреннее сочувствие и соболезнования президенту [России Владимиру] Путину и семьям 14 моряков, погибших при пожаре на подводной лодке", - написал он в Twitter.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников.