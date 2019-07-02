Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении статуса службы приставов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло во вторник в Госдуму законопроект, регламентирующий порядок службы в органах принудительного исполнения, согласно которому меняется статус сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

На сегодняшний день ФССП России относится к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение федеральной государственной гражданской службы. Законопроектом же предлагается отнести службу в ФССП России к государственной службе и установить правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения.

В тексте законопроекта указано, что органы принудительного исполнения РФ - это федеральный орган власти "по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц".

Согласно пояснительным материалам, документом "предусматривается возможность присвоения специальных званий" и порядок их присвоения. Должности сотрудников, исходя из соответствующих им специальных званий, подразделяются на четыре группы: должности высшего начальствующего состава, старшего начальствующего состава, среднего начальствующего состава, младшего начальствующего состава.

Законопроектом закрепляется, что служба осуществляется на контрактной основе, вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, возможность ротации ряда руководителей, порядок урегулирования конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы. Согласно финансово-экономическому обоснованию, среднемесячное денежное довольствие сотрудников территориальных органов ФССП России с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3% и с 1 октября 2020 года на 3,8% составит в 2020 году 61 090,69 рублей, что соответствует денежному довольствию ведущего пристава-исполнителя.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, заявил, что повышение статуса сотрудников ФССП поможет привлечь к этой работе больше высококвалифицированных кадров и мотивировать их "к качественному исполнению своих обязанностей".