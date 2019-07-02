Реорганизация резиденции Деда Мороза даст толчок развитию проекта

ВОЛОГДА, 3 июля. /ТАСС/. Один из главных туристических проектов Вологодской области "Великий Устюг - родина Деда Мороза" претерпевает реорганизацию, в результате которой отдельные предприятия, связанные с проектом, объединяются в одно крупное объединение. Это необходимо для более эффективного управления проектом и работы с инвесторами, сообщил ТАСС руководитель департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Ранее во вторник ряд федеральных и региональных изданий сообщили об угрозе ликвидации резиденции Деда Мороза в результате реорганизации и потери двух третей команды проекта - около 50 сотрудников резиденции уволены или ушли сами.

"Никакой ликвидации Деда Мороза нет, он никуда не уезжает, он по-прежнему будет жить в Великом Устюге. Реорганизуется автономное учреждение культуры "Дом Деда Мороза", подведомственное департаменту культуры, его имущество путем увеличения уставного капитала переходит в АО "Дед Мороз", - сказал ТАСС руководитель департамента.

По его словам, изначально в проекте было создано несколько хозяйствующих структур: ОАО "Дед Мороз", ОАО "Почта Деда Мороза", ОАО "Вотчина Деда Мороза", АУК "Дом Деда Мороза", которые со временем перешли в состав АО "Дед Мороз", учредителями которого являются правительство Вологодской области, Корпорация развития области и администрация Великоустюгского района. Процедура реорганизации займет несколько месяцев. Необходимо изъять государственное имущество, передать его в казну, оценить, а затем передать в уставный капитал АО "Дед Мороз".

"До настоящего момента все решения по инвестпроектам, вопросы по передаче земельных участков на территории вотчины затягивались. После реорганизации эти процедуры будут значительно облегчены. Это даст больше возможностей для развития проекта", - сказал Осиповский.

Он признал, что в результате проводимой реорганизации две трети сотрудников команды, порядка 50 человек, предпочли уволиться. "Каждому сотруднику была предложена и до сих пор предлагается работа в этом проекте. Треть сотрудников, чуть более 20 человек работают в новой структуре с 29 июня", - отметил Осиповский.

Давление на сотрудников не оказывали

Как сообщила ТАСС бывший пресс-секретарь Деда Мороза Любовь Якимова, которая с 29 июня не работает в резиденции, люди ушли, потому что "потеряли определенность".

"Команда работала в автономном учреждении культуры, подведомственном департаменту, проект был очень успешным, по нашей работе не было ни одного замечания. В ходе реорганизации кому-то предложили работу в АО "Дед Мороз", где гендиректором является депутат областного парламента Татьяна Муромцева, а кому-то - в частной структуре ООО "Дед Мороз сервис", учрежденной Муромцевой. Это и смутило людей, что происходит передача в частные руки. Не был проведен конкурс на должность гендиректора АО "Дед Мороз", и пока нет концепции развития нового проекта. У людей семьи, обязательства, ипотеки, потому и ушли в поисках стабильного заработка", - сказала бывший пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что никакого давления на сотрудников не оказывалось, не исключено, что часть из них вернется на работу в резиденцию.

Как полагает руководитель регионального департамента культуры и туризма, часть команды ушла из-за "недопонимания ситуации".

"В настоящее время все уволенные в связи с реорганизацией автономного учреждения культуры работники могут обратиться в АО "Деда Мороз" с заявлением об их трудоустройстве и продолжить многолетнюю работу по развитию проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза", - говорится в сообщении департамента.

Развитие резиденции Деда Мороза

Концепция развития проекта "Великий Устюг - вотчина Деда Мороза", над которой в настоящий момент ведется работа, будет представлена общественности и заинтересованным инвесторам в сентябре-октябре, добавил Осиповский.

В ходе реализации второй очереди проекта планируется обустройство парковой зоны, создание маршрутов для активного отдыха, строительство аттракционов, аквапарка, кинотеатра, спа-комплекса, гостиниц и домов для интерактивных площадок, объектов торговли, расширение филиала Московского зоопарка. Для этого территория вотчины с ноября 2018 года увеличена вдвое с 42 до 90 гектаров.

Проблему транспортной доступности должны решить прорабатываемые проекты реконструкции аэропорта в Великом Устюге, передача региональных автодорог в федеральную собственность и запуск железнодорожных туров выходного дня.

Постоянное "жилье" Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году. В вотчине, которая расположена в деревне Морозовица, действуют двухэтажный терем, Тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.