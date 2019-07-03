В провинции Хайнань создадут новый заповедник для пчелоедов

ХАЙКОУ /Китай/, 3 июля. /ТАСС/. Новый заповедник для пчелоедов (птицы семейства щурковых, питающиеся осами и пчелами) будет создан в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Центр защиты и управления водно-болотными ресурсами острова.

Заповедник для пчелоедов площадью 8,4 га станет уже вторым в этой тропической провинции и ближайшим к расположенным в низовьях реки Уюань населенным пунктам. В мае 2018 года в районе города Хайкоу, сообщает агентство, было замечено около 20 особей нескольких редких видов пчелоедов, которых еще называют щурками. В этом году было обнаружено, что к маю их число возросло до 57.

"Река Уюань стала лучшим местом для наблюдения за пчелоедами в Хайкоу", - приводит агентство слова директора городского Института исследования водно-болотных угодий. В этом районе обитают и другие находящиеся под охраной государства виды животных.

Правительством провинции Хайнань в 2018 году был принят рабочий план, предусматривающий начало кампании по восстановлению экологических ресурсов городов на острове на период с 2018 по 2020 год.