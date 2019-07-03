Более 30 млн рублей получили молодежные проекты-победители конкурса на форуме "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Лучшие молодежные проекты, представленные жюри в рамках всероссийского молодежного форума "Восток", получили гранты Росмолодежи на общую сумму 30 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба форума.

"Более 600 молодых людей из разных регионов России и зарубежья приняли участие во Всероссийском образовательном молодежном форуме "Восток", который впервые прошел в Приморье с 25 июня по 3 июля. Всего за время форума на суд экспертов было представлено около 200 идей. По итогам защиты проектов 72 участника получили сертификаты на общую сумму свыше 30 млн рублей. 20 самых амбициозных проектов будут представлены гостям Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

В числе финалистов оказался, в частности, учитель истории из Магадана Денис Шевченко с проектом по созданию туристической инфраструктуры и туристических маршрутов на территории Магаданской области "Северный путь". "Я уверен, что 95% людей даже и не догадывается, какой потенциал скрывают наши земли, и мало что знают о нашей области. Исключение, пожалуй, составляет трагическая история ГУЛАГа. Я же хочу переориентировать имидж области на туристические направления: на природные недра, на сказочные тайные уголки, которые находятся у нас под боком", - передает пресс-служба слова Шевченко.

Эксперты также высоко оценили идею регионального координатора Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Владислава Северина из Хабаровского края. Он представил фотопроект "Наша победа", направленный на привлечение молодежи к изучению своей истории. Рекомендован к получению гранта и проект по созданию акселератора для активной молодежи с Дальнего Востока "ГосПрофи.РФ" востоковеда-экономиста Юлии Павловой из Приморского края.

Во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Восток", который проходил в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском, приняли участие около 600 человек со всей России и иностранных государств.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи - один из проектов АНО "Россия - страна возможностей", которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, конкурс управленцев "Лидеры России", студенческую олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие.