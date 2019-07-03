В Калининградской области за год спасли 55 новорожденных с весом до 1 кг

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Пятьдесят пять детей из шестидесяти четырех, появившихся на свет с экстремально низкой массой тела до 1 кг, смогли спасти медики в Калининградской области в 2017 году. Статистика спасенных новорожденных с таким низким весом считается особенным образом - через календарный год, потому что ребенок может находиться в стационаре многие месяцы, сообщил ТАСС министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

"Спасение детей с экстремально низкой массой тела может длится и восемь, и девять месяцев, поэтому считаем через календарный год. Официальная статистика последняя - по 2017 году. С экстремально низкой массой тела до одного килограмма были 64 ребенка, потеряли мы девять детей", - сказал Кравченко.

Выживает меньше половины

По словам профессора, заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России Дмитрия Дегтярева, всего в России в 2018 году родилось 1829 детей с массой тела от 500 до 750 граммов. Большинство было сконцентрировано в перинатальных центрах, из них умерло 36%, не считая новорожденных, переведенных в детские больницы.

"По сути, ребенок, родившийся на 23 неделе - это плод, который находится на середине пути до полноценного созревания. Он должен был бы еще четыре месяца получать из организма матери все необходимые питательные вещества, осуществлять газообмен через плаценту, минуя неразвитые легкие", - говорит профессор.

По его словам, чтобы спасти таких детей, нужны технологии такой сложности, которые применяются разве что в космической промышленности. "Чтобы выходить такого ребенка, нужно иметь не просто оборудование для новорожденных детей, а именно специально созданное для детей с экстремально низкой массой тела. Можно сказать, что это самое высокоточное оборудование, которое может быть в медицине <…> Оснащение современных региональных перинатальных центров, в том числе в Калининградской области, а также знания и навыки медицинского персонала повышают шансы на выживание этой категории детей. Но нужно понимать, что вероятность того, что ребенок с массой тела менее 750 граммов доживет до возраста в один год, не только в большинстве регионов нашей страны, но и в большинстве развитых стран мира - ниже 50%", - заявил профессор.

Профессионалы на вес золота

Дегтярев отмечает, что только одних современных технологий для ухода за недоношенными мало. Важно иметь в штате достаточно подготовленных специалистов. По его словам, государство в последние годы прилагает усилия, чтобы количество специалистов соответствовало возможностям новой техники и количеству перинатальных центров. Однако во многих регионах их не хватает.

"Где-то может не хватать 20% неонатологов, а есть регионы, где дефицит специалистов по интенсивной терапии новорожденных достигает 50%. Еще хуже ситуация с обеспеченностью неонатальными медицинскими сестрами. Причем, мы ведем речь о врачах, которые обладают компетенциями и неонатолога, и анестезиолога-реаниматолога одновременно. Чтобы человека в полном объеме обучить обеим специальностям, в сумме требуется не менее трех лет (идеально - четыре-пять). К сожалению, ни времени, ни денег у начинающего врача на это нет. В лучшем случае это - ординатура (два года) по одной специальности и первичная подготовка (полгода) - по другой. Несмотря на использование при подготовке кадров симуляционно-тренинговых медицинских центров, в большинстве регионов перинатальные центры строились быстрее, чем удавалось качественно обучить необходимое количество людей", - добавил профессор.

Дегтярев отметил, что привлечение врачей к уголовной ответственности может нанести серьезный урон всему профессиональному сообществу: это отпугнет специалистов от важной профессии. "Люди будут стараться избежать высочайшей степени ответственности за жизнь ребенка при недостаточной степени юридической и социальной защищенности", - опасается он.

Высокий уровень помощи

По словам регионального министра Кравченко, Калининграду как раз повезло - в местном перинатальном центре существенного дефицита неонатологов нет. Оснащение перинатального центра также соответствует всем необходимым стандартам: есть несколько крупных отделений для выхаживания детей на 65 коек, неонатологический стационар, отделение новорожденных на 95 коек.

"Для ребенка, который родился недоношенным и глубоко недоношенным, мы в центре можем обеспечить все по аналогии с утробой матери. Если ребенок родился на очень маленьком сроке, то он может находиться в стационаре и год, выхаживаем. Он набирает вес, дыхательную систему развивает. По сути, он дозревает и получает все, что не удалось получить в утробе матери", - отметил министр.

В городе есть и выездная неонатологическая служба: как только начинаются сложные роды, бригада выезжает в роддом и ребенка сразу после родов забирают в перинатальный центр. "Единичные случаи бывают, когда ребенок находится в настолько тяжелом состоянии, что просто не транспортабелен. В целом система оказания помощи неплохо и правильно сформирована, она развивается", - сказал Кравченко.

Случай в Калининграде

30 июня следствие предъявило обвинение в организации убийства ребенка и. о. главврача калининградского роддома № 4 Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его, введя младенцу дозу магния сульфата. По данным СК, это было сделано для экономии ресурсов больницы и сохранения показателей медицинской статистики.

В защиту врачей выступило Российское общество неонатологов, по их словам, ребенок родился с экстремально низкой массой тела в 700 граммов на сроке беременности 23 недели и 3 дня и во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.