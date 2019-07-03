Музей космонавтики планируется создать в Севастополе при образовательном центре

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров сообщил, что в новом здании аэрокосмического центра, который носит его имя, планируется создать небольшой музей, где можно будет узнать о покорении космоса.

"Будет не только познавательная, но и историческая часть. Будет небольшой раздел, посвященный моим полетам, будут мои вещи, других космонавтов. Таким образом, будет не только образовательный центр, но и некий музей", - сказал ТАСС Шкаплеров.

Он уточнил, что готов во время визитов в Севастополь встречаться со школьниками и рассказывать им о своей работе в качестве участника космических экспедиций. "Мне нравится общаться с детьми, с молодежью, отвечать на вопросы ребят. Иногда бывают такие сложные вопросы, какие даже взрослые не задают", - добавил собеседник агентства.

Аэрокосмический центр откроется в 2020 году в новом здании, где займет площадь около 500 кв. м. Центр запустит для детей программы академии неба и космоса и пяти естественнонаучных лабораторий. В настоящее время центр посещают 1200 детей в месяц, после переезда пропускная возможность вырастет.

Шкаплеров отметил, что открытие центра в новом здании планируется приурочить ко Дню космонавтики - 12 апреля. Пока он работает на передвижных площадках, на которых в течение года будут проходить занятия для школьников и воспитанников детских садов.

Антон Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году. Космонавт, Герой Российской Федерации. Участвовал в трех космических экспедициях, во время одного из полетов Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин совершили самый длительный среди россиян выход в открытый космос - 8 часов 13 минут.