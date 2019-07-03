Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравление с Днем независимости, который в этом году совпадает с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава российского государства отметил, что "россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества". По его словам, узы братской дружбы являются залогом прочности отношений двух стран.

Президент РФ также выразил уверенность, что Москва и Минск и впредь будут успешно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, а также интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве.