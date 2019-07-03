Источник: ФСБ изъяла документы в одном из департаментов администрации Воронежской области

ТАСС, 3 июля. Управление ФСБ по Воронежской области провело выемку документов в областном департаменте труда и занятости, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В департаменте действительно проводились оперативные мероприятия. В кабинете [замглавы ведомства Елены Масловой] кое-какие документы забрали", - сказал он.

По его словам, визит сотрудников ФСБ может быть связан с работой замглавы департамента труда и занятости Масловой в комиссии по миграции. "Уголовного дела по данному факту пока нет", - добавил он, не уточнив других подробностей.