Единороссы просят генпрокурора и СК взять на контроль дело врачей роддома в Калининграде

"Мною были направлены официальные обращения на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении врача из Калининграда Элины Сушкевич и привлечь к расследованию дела ведущих экспертов страны", - приводит слова Аршиновой в среду пресс-служба партии. "Это дело требует прозрачного и публичного рассмотрения", - подчеркнула она.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Член президиума генсовета партии "Единая Россия" Алена Аршинова направила официальные обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой взять на контроль расследование дела врача-реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача роддома Елены Белой в Калининграде.

Политик отметила, что "по всей стране врачи в негодовании", обращения от них приходят в ее адрес и в адрес ее коллег. "В том числе в моем регионе Чувашии коллектив врачей республиканского перинатального центра в Чебоксарах попросил разобраться в этой ситуации", - сообщила она. "Ситуация действительно чудовищная, трудно представить, что врачи, которые много лет спасали недоношенных малышей, взяли и преднамеренно убили крошечного человечка", - добавила парламентарий.

Член общественного совета партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее", депутат Госдумы Юрий Кобзев также направит обращение в Генеральную прокуратуру. "Мы требуем привлечь к расследованию медицинское сообщество и профессиональных экспертов, - заявил он. - Расследование этого резонансного дела должно быть максимально открытым".

Кобзев сказал, что на встречах с медицинскими коллективами в рамках региональной недели, проводимой депутатами Госдумы, вопрос преследования медработников звучит очень остро. "Преследования медработников в такой форме, когда проводят публичные мероприятия, это попадает в прессу, врачей выводят в наручниках, вызывают бурный негативный отклик в медицинском сообществе и абсолютное непонимание такой политики в отношении врачей. Это "охота на ведьм" и она недопустима", - уверен депутат.

В свою очередь член комитета Госдумы по охране здоровья (фракция "Единой России") Борис Менделевич признался, что впервые сталкивается с тем, что врачей обвиняют по статье "Умышленное убийство". "В последние два года мы наблюдаем некий прессинг со стороны правоохранительных органов в адрес медработников. Лично я считаю, что это дело, в частности, и другие дела, связанные с обвинением медицинских работников, должны вестись с привлечением медицинского сообщества", - подчеркнул он. "Потому что даже следователи Главного управления Следственного комитета, не обладая специальными знаниями, не смогут разобраться во всех нюансах оказания медицинской помощи в каждом конкретном случае", - утверждает парламентарий.

Случай в Калининграде

30 июня следствие предъявило обвинение в организации убийства ребенка и. о. главврача калининградского роддома № 4 Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его, введя младенцу дозу магния сульфата. По данным СК, это было сделано для экономии ресурсов больницы и сохранения показателей медицинской статистики.

В защиту врачей выступило Российское общество неонатологов, по их словам, ребенок родился с экстремально низкой массой тела в 700 граммов на сроке беременности 23 недели и 3 дня и во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.