Калининградский профсоюз врачей настаивает на экспертизе по делу об убийстве младенца

"Медицинское сообщество Калининградской области настаивает на независимой медицинской экспертизе силами профессионального сообщества для проведения тщательного расследования и на дополнительной проверке материалов дела, с целью максимальной объективности расследования Центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и врачебная палата Калининградской области обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в калининградском роддоме. Об этом сообщается на сайте Калининградской областной организации профсоюза.

В письме врачи отмечают, что все медики возмущены действиями Следственного комитета РФ в этих делах, так как во всем мире медицинские ошибки разбираются медицинским профессиональным сообществом.

30 июня следствие предъявило обвинение в организации убийства ребенка и. о. главврача калининградского роддома № 4 Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его, введя младенцу дозу магния сульфата. По данным СК, это было сделано для экономии ресурсов больницы и для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. Чтобы скрыть следы, по версии следствия, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Ранее сообщалось, что профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивает на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности.