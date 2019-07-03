Дни памяти жертв политических репрессий начались на Соловках

"Участников у нас около 30 человек. В основном из Москвы и Московской области, традиционно Архангельск, Северодвинск и Соловки, есть участники из Санкт-Петербурга, иностранные гости из Германии, Польши и Беларуси", - сказала Яковлева.

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Дни памяти жертв политических репрессий начались на Соловецком архипелаге. Их главным событием стала V Конференция "История страны в судьбах узников Соловецких лагерей", которая открылась в среду и собрала участников из России, Германии, Польши и Беларуси, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника Анна Яковлева.

Как отметила собеседница агентства, в этом году доклады и мероприятия форума посвящены нескольким датам. "Это 90-летие со дня известного соловецкого расстрела по делу о так называемом кремлевском заговоре, он произошел 29 октября 1929 года. В центре поселка, где сейчас находится аллея памяти, были расстреляны заключенные (36 человек, событие описано в воспоминаниях бывших заключенных, в том числе Дмитрия Лихачева - прим. ТАСС). Один из докладов по материалам архива управления ФСБ по Архангельской области будет посвящен ему", - пояснила представитель музея-заповедника

Еще одна дата - это 80 лет со дня закрытия лагеря на Соловках. "1939 год - это год закрытия соловецких лагерей, имущество лагеря было передано учебному отряду", - пояснила Яковлева.

Кроме того, 30 лет назад, в 1989 году на Соловках была открыта первая выставка, посвященная лагерю. "Она была подготовлена сотрудниками Соловецкого музея и приглашенными специалистами. У нас будет встреча с Юрием Аркадьевичем Бродским - к сожалению, только один из авторов остался в живых. И он расскажет нам, как готовилась выставка", - отметила ведущий научный сотрудник музея. По ее словам, участники конференции смогут сравнять подход к созданию выставки 1989 года и экспозиции, созданной в 2009 году.

Узники СЛОНа

Большой блок конференции посвящен тому, с чего начинался лагерь на Соловках. "В частности, предшественнику лагерей СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения) - Соловецкому лагерю принудительных работ. Ему на следующий год исполнится ровно 100 лет", - пояснила Яковлева. В настоящее время музей проводит исследование и готовит издание, посвященное этой дате: "что было у истоков ГУЛАГа, как создавался лагерь и как он способствовал становлению всей лагерной системы, его историческое значение".

В конференции принимают участие родственники узников соловецкого лагеря. Ирина Цыпленко расскажет об одном из первых заключенных СЛОНа - студенте Тимофее Капустине.

Еще одна тема конференции этого года - судьбы узников-дворян и представителей духовенства. "В этом году у нас почетный гость Щербачев Олег Вячеславович - предводитель российского дворянского собрания. Его доклад будет посвящен судьбам российского дворянства в период репрессий на примере соловецкого лагеря, - рассказала Яковлева. - Свои истории расскажут Юлия Жемалева - родственница казака дворянина, и Марина Кальчибо из Беларуси, у нее прадед погиб в заключении в Кеми".

Значительная часть выступлений будет посвящена судьбам священников - как православных, так и католических. "К нам приедет замечательный исследователь, который всю жизнь занимается изучением наследия Павла Флоренского - профессор Райнер Гольдт из Германии, у него доклад будет посвящен соловецким письмам Павла Флоренского, Елена Балашова из Москвы расскажет о соловецких узниках в письмах католического епископа Пия Эжена Невё, - сказала Яковлева. - Сотрудница Свято-Тихоновского университета Мария Дащинская будет рассказывать о том, как дети помогали заключенным - своим родителям, которые были здесь на Соловках в лагере".

В культурной программе форума литературно-музыкальная - композиция представителей культурно-просветительского фонда "Сретение". Она посвящена священномученику Илариону (Троицкому), архиепископу Верейскому. "29 декабря будет 90 лет со дня смерти одного из выдающихся подвижников, мученика Иллариона Троицкого, ближайшего помощника святейшего Патриарха Тихона", - пояснила собеседница агентства.

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) был создан в 1923 году. Он стал испытательной площадкой, полигоном для будущих лагерей ГУЛАГа. С 1933 года Соловецкий лагерь был штрафным отделением Беломоро-Балтийского комбината, в 1937 по 1939 год - это была Соловецкая тюрьма. Точных данных о том, сколько узников прошло через лагерь и тюрьму на Соловках, нет, поскольку многие архивы уничтожены или до сих пор закрыты. Ориентировочно, в Соловецком лагере содержались от 80 до 100 тыс. человек, от 15 до 20 тыс. узников погибли.