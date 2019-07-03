Путин подписал закон о паломнической деятельности в России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и закрепляющий исключительное право на паломническую деятельность за религиозными организациями. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Закон определяет, что паломник - это физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка). При этом паломники вправе совершать и организовывать собственные поездки непосредственно или через религиозные организации.

Под паломнической деятельностью предлагается понимать организацию поездок к священным местам, включая планирование размещения, питания, транспортного обслуживания и сопровождения паломников, а также установление, поддержание и развитие международных связей и контактов для организации таких поездок. Исключительное право заниматься такими поездками предоставляется религиозным организациям. При этом определяется, что паломничество может быть организовано как на возмездной, так и на безвозмездной основе, с привлечением или без привлечения юридических лиц - турфирм и индивидуальных предпринимателей - турагентов.

С учетом изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" его действие не будет распространяться на организацию паломниками собственных поездок. Одновременно закон устанавливает особенности посещения туристами объектов показа, включая места паломничества, принадлежащих религиозной организации. Также закрепляется право такого объединения или созданной им организации заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами названных объектов и оказания услуг экскурсоводов или гидов-переводчиков.

Закон вступает в силу через 120 дней после официального опубликования.