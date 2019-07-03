Верховный суд разъяснил особенности будущей кассации по уголовным делам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новый порядок рассмотрения дел кассации по уголовным делам ориентирован на устранение судебных ошибок, которые привели к несправедливому осуждению. Это следует из разъяснений пленума Верховного суда РФ, опубликованных в "Российской газете".

Пленум напомнил, что с началом работы новых кассационных судов (не позднее 1 октября) вводится сплошная кассация - каждая кассационная жалоба будет передаваться на обязательное рассмотрение суда.

Отменить вступившее в силу решение суда по уголовному делу кассационная инстанция может за неправильное применение уголовного закона или существенные нарушения уголовно-процессуальных норм, если они "повлияли на исход уголовного дела, в частности, на вывод о виновности, на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания или на решение по гражданскому иску".

Вместе с тем суд кассационной инстанции не связан лишь доводами жалоб и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме. "Суд вправе выйти за пределы доводов жалобы как относительно лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, так и в отношении других осужденных по тому же уголовному делу в ревизионном порядке", - пояснил пленум. Но это допустимо лишь "в сторону улучшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство".

Даже если заявитель отзовет свою жалобу после ее назначения к слушанию, суд вправе не согласиться с такой просьбой "при наличии оснований для отмены или изменения судебного решения, влекущих улучшение положения лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу", продолжить судебное разбирательство и проверить законность вступившего в силу решения суда. Верховный суд объяснил это тем, что "правосудие по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах, а ошибочное судебное решение не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено".

Проверка кассацией

В частности, отметил пленум ВС, в кассации требуют проверки доводы о недопустимости доказательства, положенного в основу обвинительного приговора и повлиявшего на выводы суда.

Также в кассации должны быть проверены жалобы на несправедливость приговора, если наказание не соответствует тяжести преступления, личности осужденного, или назначено несправедливое наказание вследствие его чрезмерной мягкости либо чрезмерной суровости из-за неправильного применения норм уголовного закона.

В кассации могут быть рассмотрены не только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но и дополнительные материалы, поступившие с жалобой или представленные сторонами, если они содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств. На их основании кассационная инстанция может отменить судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору или в нижестоящие суды для нового рассмотрения. А в случае, если достоверность фактов, устанавливаемых дополнительными материалами, не нуждается в проверке нижестоящими судами (документы, свидетельствующие о недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об амнистии по предыдущему приговору и другое), кассационный суд вправе отменить решения и прекратить производство по делу.

Вместе с тем пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам должен проходить в обычном порядке.

Поворот к худшему

Ухудшение положения подсудимого (ужесточение наказания, отмена решения о прекращении уголовного дела или оправдательного приговора и другое) при пересмотре дела в кассации "может иметь место, если в ходе предшествующего судебного разбирательства были допущены нарушения, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия", подчеркнул пленум. Основанием для этого должны быть серьезные нарушения норм закона, например, квалификация содеянного по закону о менее тяжком преступлении, ошибка при решении вопроса о конфискации имущества.

К числу нарушений, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения, пояснил Верховный суд, могут быть отнесены вынесение решения незаконным составом суда или вердикта незаконным составом присяжных, нарушение тайны совещания присяжных или тайны совещания судей при вынесении приговора, отсутствие подписи одного из судей в судебном решении, отсутствие протокола судебного заседания. Также к ним относятся существенные нарушения при рассмотрении дела присяжными, которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его законного представителя на представление доказательств, что повлияло на содержание поставленных перед присяжными вопросов или данных ими ответов и в целом на вынесенный вердикт, а также в случае, если при неясном и противоречивом вердикте присяжных судья не указал им на это и не предложил вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.

Кроме того, к нарушениям, искажающими суть правосудия, могут быть отнесены "иные нарушения, которые лишили участников уголовного судопроизводства возможности осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно ограничили эти права", если это повлияло на законность вынесенного решения суда.

При рассмотрении жалоб, влекущих поворот к ухудшению положения осужденного, кассационная инстанция не должна выходить за пределы доводов кассационной жалобы потерпевшего или его представителя, или кассационного представления прокурора.

Кроме того, обратиться с жалобой, допускающей поворот к худшему, можно лишь в течение года после вступления решения суда в силу. Если заявитель пропустил этот срок, он не подлежит восстановлению независимо от причин пропуска.

Вторая кассация

После рассмотрения жалобы или представления в кассационном суде у участников судебного процесса (осужденного, его адвоката, потерпевшего или прокурора) есть право подать новую кассационную жалобу в Верховный суд России, но уже в порядке выборочной кассации (когда сперва судья рассматривает обоснованность поданной жалобы).

Установленный в УПК запрет на подачу повторных кассационных жалоб и представлений, пояснил пленум, не может рассматриваться как основание, "препятствующее выявлению и устранению ошибок, свидетельствующих о неправосудности принятого судом решения". Если из повторных кассационных жалоб усматриваются основания для отмены или изменения обжалуемого решения, такие жалобы подлежат рассмотрению, пояснил пленум.

В выборочной кассации также действуют нормы, связанные с улучшением положения подсудимого, - судья может принять решение о передаче кассационных жалоб, представлений с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции по основаниям, не указанным в жалобе или представлении.

В случае отказа от передачи жалобы на рассмотрение в порядке выборочной кассации, в постановлении об отказе "надлежит ответить на доводы жалобы, представления и указать мотивы принятого решения".

Разделение кассации

Верховный суд пояснил, что в порядке сплошной кассации кассационными судами могут быть пересмотрены приговоры мировых судей, районных и гарнизонных военных судов, апелляционные решения республиканских, краевых, областных и приравненных к ним судов. В Верховном суде России в порядке сплошной кассации могут быть пересмотрены приговоры или иные итоговые судебные решения, вынесенные по первой инстанции республиканскими, краевыми, областными и приравненными к ним судами (в том числе в случаях, когда они не были предметом проверки в апелляционном порядке), а также приговоры, вынесенные новыми апелляционными судами (они станут второй инстанцией для судов субъектов РФ и окружных военных судов).

В порядке выборочной кассации кассационные суды смогут пересматривать промежуточные судебные решения мировых судей, районных и региональных судов, а также промежуточные решения апелляционных судов.

В свою очередь Верховный суд в порядке выборочной кассации (второй кассации) сможет пересматривать решения, прошедшие рассмотрение в новых кассационных судах.

Право на кассацию

Пленум отметил, что право на обращение в новые кассационные суды имеют не только прокуроры, но и обвиняемые, подсудимые, лица, в отношении которых уголовные дела были прекращены, либо назначались принудительные меры медицинского характера, или воспитательного воздействия, либо решения о выдаче в другую страну для уголовного преследования или исполнения приговора, а также их представители.

"Правом на обжалование судебного решения наделены и иные лица в той части, в которой их права и законные интересы затрагиваются этим решением. К их числу относятся лица, не признанные в установленном законом порядке участниками процесса, но исходя из своего фактического положения нуждающиеся в судебной защите (например, заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на имущество которого наложен арест)", - пояснил пленум.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе дознаватели, следователи, сотрудники органов, исполняющих наказание, вправе обжаловать в кассационной инстанции частные определения судов, на основании которых в отношении них может быть возбуждено дисциплинарное производство за допущенные нарушения или применены иные меры, затрагивающие личные интересы этого лица. "В других случаях кассационные жалобы дознавателя, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, возвращаются без рассмотрения", - отметил пленум.

Кроме того, с ходатайством о проверке вступившего в силу решения суда вправе обратиться уполномоченный по правам человека в РФ.

СМС-извещения

Поскольку девять новых окружных кассационных судов и один кассационный военный суд будут расположены в Саратове, Москве, Санкт-Петербуге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке, кассационный военный суд - в Новосибирске, пленум ВС напомнил, что направлять извещение участникам процесса "допускается посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации фактов отправки и доставки СМС-сообщения адресату".

Согласие на получение СМС-извещения должно подтверждаться распиской, в которой должны быть указаны данные об участнике судопроизводства и номер мобильного телефона для отправки СМС.