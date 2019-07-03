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Пользователи в нескольких странах сообщают о сбое в работе Facebook

Наибольшие проблемы с функционированием соцсети возникли в США и Нидерландах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в среду в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 09:53 по времени Восточного побережья США [16:53 мск]", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США и Нидерландах. С проблемами также столкнулись в Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польше и Франции. О сбоях в России пока не сообщается.

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СШАНидерланды
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