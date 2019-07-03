Путин подписал указ о праздновании юбилея основоположника аэродинамики академика Чаплыгина

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился увековечить память одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики академика Сергея Чаплыгина (1869-1942), организовать празднования к 150-летию ученого. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации в двухмесячный срок образовать организационный комитет по увековечиванию памяти Сергея Чаплыгина, по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета", - говорится в тексте указа.

Документ также рекомендует региональным чиновникам и научным и образовательным организациям подключиться к подготовке и проведению мероприятий в память об ученом.

Советский математик Сергей Чаплыгин родился 5 апреля 1869 года в городе Раненбург Рязанской губернии (ныне Чаплыгин Липецкой области). Чаплыгин ввел ряд понятий в области приближенного интегрирования дифференциальных уравнений (метод Чаплыгина, неравенство Чаплыгина и другие), разработал метод исследования струйных движений газа при дозвуковых скоростях, вывел формулы движения крыла самолета на взлете и посадке. В 1905-1918 годах был директором московских высших женских курсов, в 1928-1931 годах занимал пост директора-начальника Центрального аэрогидродинамического института. Академик Академии наук СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1941).