Более 900 млн рублей требуется Кировской области на оборудование контейнерных площадок ТКО

КИРОВ, 3 июля. /ТАСС/. Кировской области необходимо оборудовать порядка 8 тыс. контейнерных площадок и приобрести 28 тыс. контейнеров для обеспечения всех жителей услугой по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). На эти цели требуется более 900 млн рублей, однако в бюджете на 2019 год заложено только 30 млн рублей, сообщил в среду журналистам министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин.

"[За полгода реализации реформы по обращению с отходами] количество площадок и контейнеров увеличилось втрое. Сегодня на территории области имеется порядка 16 тыс. площадок накопления ТКО, контейнеров - около 35 тыс. Чтобы охватить коммунальной услугой весь регион, необходимо создать еще 8 тыс. мест накопления ТКО и приобрести дополнительно порядка 28 тыс. контейнеров. Общая потребность [в финансировании] более 900 млн рублей", - сказал Редькин.

Он уточнил, что в областном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрены средства в размере 30 млн рублей. "Мы направили в Министерство строительства РФ, Минприроды РФ информацию по потребности в финансировании для создания этой инфраструктуры", - сказал Редькин. Контейнеры приобретает также региональный оператор - АО "Куприт". По словам заместителя гендиректора по связям с общественностью предприятия Станислава Куршакова, с декабря 2018 года "Куприт" и операторы по транспортированию отходов приобрели 2840 контейнеров, хотя не обязаны были этого делать.

"В июле - первой половине августа в районы области будет поставлено еще порядка 500 контейнеров, также будет приобретено 106 бункеров, которые можно устанавливать в садоводческих товариществах", - отметил Куршаков. Он также рассказал, что операторы по транспортированию отходов с конца прошлого года приобрели 20 мусоровозов, всего на территории региона для вывоза отходов используются 223 единицы техники. В начале августа в Кировскую область прибудут еще 23 новых мусоровоза и ломовоз с прицепом.

По данным регоператора, за первые полгода работы вывезено более 1,2 млн кубометров отходов, услуга по обращению с ТКО оказывается 80% жителей области. При этом Редькин подчеркнул, что до 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора в регионе оказывалась только в крупных населенных пунктах, в небольших поселениях ТКО никто не вывозил.

"В целом область спокойно перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами... Большая часть проблемных вопросов носила сезонный характер, так, в зимний период управляющие компании не справлялись с обязанностями по очистке придомовых территорий, операторы по транспортированию ТКО не могли заехать, наблюдалось переполнение контейнеров", - рассказал Редькин. Он также коснулся ситуации в поселке Затон в Котельничском районе, транспортное сообщение с которым имеется только в зимний период, а летом работает паромная переправа. "Территория [поселка] находится в подтопляемой зоне, на охраняемой природной территории, организовать площадку для накопления невозможно, поэтому принято решение создать площадку временного накопления сроком до 11 месяцев за пределами поселка", - отметил министр, уточнив, что плату за вывоз мусора жителям поселка не начисляют.

О реформе

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает региональный оператор "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.