Ушаков: Россия пригласит на юбилей Победы многих лидеров в ближайшие дни

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия в ближайшие дни направит лидерам многих стран приглашения на празднование юбилея Победы в 2020 году, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент уже передал официально несколько приглашений, в частности, в ходе саммита "двадцатки" говорили об этом президенту США [Дональду Трампу], президенту Франции [Эмманюэлю Макрону], канцлеру Германии [Ангеле Меркель], естественно также приглашали председателя КНР [Си Цзиньпина]", - сказал представитель Кремля. "Буквально в ближайшие дни мы направим официальные приглашения очень большому числу столиц", - заверил Ушаков.

По его словам, "сейчас список [приглашенных] прорабатывается". "Мы планируем пригласить достаточно широкий круг лиц", - отметил Ушаков.

Помощник российского лидера напомнил, что ранее в среду во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент РФ Владимир Путин упомянул, что РФ "будет с большим размахом отмечать это одно из самых крупных событий ХХ века".

Глава российского государства говорил о серьезной подготовке к празднованию 75-летия Победы в мае 2020 года, поскольку важно сохранить историческую правду о Второй мировой войне.