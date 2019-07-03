Московские психологи и педагоги проконсультируют родителей в общении с несовершеннолетними

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Консультации и мастер-классы по общению с детьми и о потенциальных угрозах несовершеннолетним проведут для родителей в учреждениях образования и соцзащиты на севере Москвы в рамках проекта "За безопасность детства" в июле и августе 2019 года. Об этом сообщила на круглом столе "Безопасность детства: современные вызовы и новые решения" депутат Мосгордумы и директор школы № 2098 Надежда Перфилова.

"В школах и учреждениях соцзащиты, досуговых центрах для родителей будут организованы встречи с профессиональными психологами и педагогами, мастер-классы по общению с подростком. Первый из серии мероприятий мастер-класс по обучению оказывать первую помощь детям состоится в здании досугового центра "Гермес" в эту субботу, 6 июля. Думаю, что проект будет распространяться не только в районах Дмитровский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино, программа мероприятий будет продолжена в других районах города", - сказала Перфилова.

Она добавила, что на встречах с родителями особое внимание будет уделено опасностям, которые подстерегают детей на улице, в том числе во дворах и на дорогах города, психологии общения с детьми и правилам дорожного движения. По ее словам, в рамках программы "За безопасность детства" за пять лет были обустроены 23 пешеходных перехода, установлены 59 лежачих полицейских и 17 светофоров.

"Мы обязательно опубликуем информацию о встречах с родителями на страницах проекта "За безопасность детства", а также на информационных стендах в районах, в СМИ. Встречи состоятся в течение лета, а затем и учебного года", - сказала депутат.

Она также отметила, что согласно статистике порядка 70% российских школьников страдают от разного рода психологических расстройств. "По данным ВОЗ, до 20% подростков всего мира страдают от недиагностированных нервных расстройств разной степени тяжести и не получают никакой помощи. Всем этим аспектам необходимо уделить внимание родителей, дети не должны быть сами по себе, заменять реальное общение гаджетами, доверяться неизвестным в соцсетях", - подчеркнула Перфилова.

Школа для родителей

Как сообщила на круглом столе вице-президент ассоциации практических психологов и коучей, научный сотрудник психологического института РАН Армине Воронова, в рамках данного проекта будут организованы занятия "Школы разумного родительства". Старт программы планируется 16 июля.

"Программа включит в себя лекции о детско-родительских отношениях, о возрастных особенностях, кризисах развития личности ребенка, как его замотивировать. Коснемся с родителями темы социологического благополучия, стили воспитания, которые приводят к эмоциональным проблемам у детей. Будут практики, мастер-классы, индивидуальные консультации", - пояснила Воронова.

Она добавила, что первое занятие пройдет на одной из площадок района Западное Дегунино. В дальнейшем будут проведены обучающие программы для педагогов, школьных психологов, а также курсы по арт-терапии.

"Суицид - реальная угроза, потому что дети ведомые. Если мы говорим о профилактике, то она проводится через родителей, которые должны быть осведомлены, чем занимается их ребенок, с кем общается, должны [быть] выстроены доверительные отношения в семье, чтобы ребенок делился сомнениями. Надо знать, в каких социальных группах состоит, обращать внимание на его вопросы, чтобы он за ответом не обратился к гуру из интернета", - подчеркнула психолог.