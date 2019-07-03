Кузнецова: около 180 млрд рублей требуется на решение проблемы с жильем для детей-сирот

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 180 млрд рублей требуется на обеспечение жильем всех детей-сирот в России, сообщила в среду после рабочего совещания журналистам в Ижевске уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Порядка 180 млрд не хватает для решения [вопроса] и закрытия очереди [на жилье] для выпускников сиротских учреждений. И рост очереди на жилье идет непропорционально выше, чем рост обеспечения и строительства жилья для детей-сирот", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что властям необходимо вести работу над поиском новых подходов в решении этой проблемы.

"Мы видим их (подходы - прим. ТАСС) в другом - нужна специальная государственная программа строительства жилья для этих детей", - сказала Кузнецова.

Она также отметила, что на данный момент властям регионов также стоит обратить внимание на процесс выдачи многодетным семьям земельных участков, которые, как правило, не обеспечены должной инфраструктурой.

"К сожалению, сегодня, проводя мониторинг реализации этой задачи, мы видим очень серьезные недоработки в этой теме. Земли многодетным семьям порой выдаются где-то на скотомогильниках - нам приходится разбираться детально в этой проблеме", - сказала Кузнецова.