Губернаторы предложили создать проект по бережливым технологиям в госуправлении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Губернаторы предлагают создать федеральный проект по повышении производительности труда в государственном управлении в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на форуме "Производительность 360".

"Мы обрели редкое единодушие во всех группах в том, что нам нужно выстраивать вертикально внедрение бережливых технологий в госуправлении, а значит, нам нужен федеральный проект отдельный на эту тему", - сказал он по итогам работы тематических рабочих групп на форуме.

По словам Никитина, ряд регионов обладают позитивным опытом внедрения бережливых технологий в госуправлении.

Губернатор Нижегородской области отметил, что участники группы по госуправлению предложили утвердить рабочую группу по разработке паспорта соответствующего федерального проекта. Предполагается разработать паспорт, включая основные показатели и бюджет, и представить его на рассмотрение на Госсовет до 1 октября.

В рамках проекта предлагается оптимизировать процессы в федеральных и региональных органах государственной власти и организациях, оказывающих услуги населению.

Среди других предложений - создать национальный университет производительности в Нижнем Новгороде, а также добровольный клуб обмена опытом среди губернаторов, добавил Никитин.