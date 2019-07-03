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Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества

Такие изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах
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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме. Проект изменений в приказ министерства опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами.

Положения проекта приказа учитывают социальную значимость и необходимость противодействия употреблению психоактивных веществ среди водителей и кандидатов в водители транспортных средств, а также формирования единого подхода к организации этой работы", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что изменения в приказ направлены на улучшение безопасности на дорогах.

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